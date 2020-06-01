В Украине разгорелся скандал из-за оправдания насильников в учебнике для детей

Украинский учебник по школьной дисциплине "Основы здоровья" спровоцировал грандиозный скандал. В экземплярах для 8 классов нашли утверждение о том, что лица, которые были подвергнуты сексуальному насилию, будто бы сами могли спровоцировать нападающих несоответствующим внешним видом.

Как пишет "Бабель", Министерство образования и науки Украины рекомендовало и профинансировало печать учебников в 2016 году. В 2017 году тему о насилии исключили из программы, но книги продолжают использовать в школах. Несмотря на то, что авторы у них разные, в каждом из случаев фактически оправдываются мотивы насильников.

"Основы здоровья", 8 класс. Авторы: Иван Бех, Татьяна Воронцова, Владимир Пономаренко, Станислав Страшко

В этом учебнике детям советуют не ходить по вечерам одним, особенно в "нарядной или слишком откровенной одежде".

"Воздерживайтесь от того, что может быть воспринято как ваша легкодоступность и готовность к сексуальным отношениям (заигрываниям, двусмысленным намекам, многозначительным взглядам, касаниям). Ведь яркий макияж и декольте провоцируют насильника и создают впечатление, что вы не против интимных отношений", – пишут авторы.

Скандальные учебники по "Основам здоровья" "Бабель"

"Основы здоровья", 8 класс. Автор: Ольга Таглина

Детям предлагают решить несколько задач. Одна из них – о восьмикласснице Алине, которая решила пойти погулять с ярким макияжем, в короткой юбке и туфлях на каблуках. "Как вы считаете, чье внимание может привлечь такой вид?" – спрашивает автор. Такое поведение девушек-подростков она называет "опрометчивым".

Скандальные учебники по "Основам здоровья" "Бабель"

"Основы здоровья", 8 класс. Авторы: Наталья Гущина, Светлана Василенко, Лариса Колотий

Здесь детям напоминают о правилах этикета, которые существовали для женщин в XIX веке. Тогда девушке нельзя было выходить одной из дома, оставаться наедине с юношей или мужчиной.

"Она должна одеваться просто, говорить тихо, не смеяться громко. Ее родители тщательно следили за тем, что она читает, с кем знакомится и общается", – говорится в учебнике. Современные правила безопасности для девушек не очень отличаются, пишут авторы.

Скандальные учебники по "Основам здоровья" "Бабель"

"Основы здоровья", 8 класс. Автор: и Татьяна Бойченко, Иван Василашко, Елена Гурская

Авторы утверждают, что более 60% пострадавших сами спровоцировали преступление своим легкомысленным поведением. Здесь речь идет не только об изнасиловании, но и, например, о кражах.

"Если оставляете ключ у дверей или авто без присмотра – не удивляйтесь, что вас ограбят", утверждают в учебнике.

Если же девушки надевают короткие юбки или громко разговаривают на вечеринке – значит, якобы провоцируют насильника.

"Случается, что девушки ведут себя легкомысленно, флиртуют со случайными знакомыми. Такое поведение может спровоцировать едва ли не тягчайшее преступление – сексуальное насилие", – пишут в учебных материалах для детей.

Скандальные учебники по "Основам здоровья" "Бабель"

Как сообщал OBOZREVATEL, Комиссия Института модернизации содержания образования при МОН вернула в школьную программу для 10-11 классов (факультативно) курс "Основы семьи". Его автор утверждает, что секс до брака, аборты и контрацептивы – это зло. При этом учебник вызвал бурную реакцию со стороны общественности и возмущение несогласных родителей.

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