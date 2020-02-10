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В Украине проверят более 50 вузов: названы первые "жертвы"

6.7т
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Государственная служба качества образования проверит в 2020 году 58 высших учебных заведений, потому что 60% из них имеют имеют высокую степень риска деятельности.

Как сообщил глава ведомства Руслан Гурак в Facebook, в общем проверят 20 университетов, 15 институтов, 13 академий и 10 обособленных подразделений.

Во время проверки будет осуществлен анализ приема и выпуска соискателей высшего образования, содержания подготовки специалистов, содержания учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса, организации образовательного процесса.

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Моя Школа OBOZREVATEL решила составить список вузов, которые вскоре будут проверять:

  1. Частное высшее учебное заведение "Международная академия экологии и медицины" Дарницкого района города Киева – 17 февраля;

  2. Частное акционерное общество "Частное высшее учебное заведение "Запорожский институт экономики и информационных технологий" – 17 февраля;

  3. Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Василенко – 24 февраля;

  4. Частное заведение высшего образования "Карпатский университет имени Августина Волошина" – 24 февраля;

  5. Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 2 марта;

  6. Харьковский национальный университет имени Каразина – 2 марта;

  7. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 2 марта;

  8. Украинская инженерно-педагогическая академия в Харькове – 16 марта;

  9. Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды – 16 марта;

  10. Ривненский государственный гуманитарный университет – 23 марта;

  11. Львовский институт экономики и туризма – 30 марта;

  12. Днепровский государственный аграрно-экономический университет – 30 марта.

В Украине проверят более 50 вузов: названы первые "жертвы"

В Украине проверят более 50 вузов: названы первые "жертвы"

UA.News

Соответствующие меры осуществлять ДСЯО в течение пяти или десяти дней. Список всех учебных заведений можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, какие школы будут проверять в 2020 году.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
образование университет
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