В Украине проверят более 50 вузов: названы первые "жертвы"

Государственная служба качества образования проверит в 2020 году 58 высших учебных заведений, потому что 60% из них имеют имеют высокую степень риска деятельности.

Как сообщил глава ведомства Руслан Гурак в Facebook, в общем проверят 20 университетов, 15 институтов, 13 академий и 10 обособленных подразделений.

Во время проверки будет осуществлен анализ приема и выпуска соискателей высшего образования, содержания подготовки специалистов, содержания учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса, организации образовательного процесса.

Моя Школа OBOZREVATEL решила составить список вузов, которые вскоре будут проверять:

Частное высшее учебное заведение "Международная академия экологии и медицины" Дарницкого района города Киева – 17 февраля; Частное акционерное общество "Частное высшее учебное заведение "Запорожский институт экономики и информационных технологий" – 17 февраля; Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Василенко – 24 февраля; Частное заведение высшего образования "Карпатский университет имени Августина Волошина" – 24 февраля; Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 2 марта; Харьковский национальный университет имени Каразина – 2 марта; Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 2 марта; Украинская инженерно-педагогическая академия в Харькове – 16 марта; Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды – 16 марта; Ривненский государственный гуманитарный университет – 23 марта; Львовский институт экономики и туризма – 30 марта; Днепровский государственный аграрно-экономический университет – 30 марта.

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Соответствующие меры осуществлять ДСЯО в течение пяти или десяти дней. Список всех учебных заведений можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, какие школы будут проверять в 2020 году.

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