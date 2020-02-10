В Украине проверят более 50 вузов: названы первые "жертвы"

Государственная служба качества образования проверит в 2020 году 58 высших учебных заведений, потому что 60% из них имеют имеют высокую степень риска деятельности.
Как сообщил глава ведомства Руслан Гурак в Facebook, в общем проверят 20 университетов, 15 институтов, 13 академий и 10 обособленных подразделений.
Во время проверки будет осуществлен анализ приема и выпуска соискателей высшего образования, содержания подготовки специалистов, содержания учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса, организации образовательного процесса.
Моя Школа OBOZREVATEL решила составить список вузов, которые вскоре будут проверять:
Частное высшее учебное заведение "Международная академия экологии и медицины" Дарницкого района города Киева – 17 февраля;
Частное акционерное общество "Частное высшее учебное заведение "Запорожский институт экономики и информационных технологий" – 17 февраля;
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Василенко – 24 февраля;
Частное заведение высшего образования "Карпатский университет имени Августина Волошина" – 24 февраля;
Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 2 марта;
Харьковский национальный университет имени Каразина – 2 марта;
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 2 марта;
Украинская инженерно-педагогическая академия в Харькове – 16 марта;
Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды – 16 марта;
Ривненский государственный гуманитарный университет – 23 марта;
Львовский институт экономики и туризма – 30 марта;
Днепровский государственный аграрно-экономический университет – 30 марта.
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Соответствующие меры осуществлять ДСЯО в течение пяти или десяти дней. Список всех учебных заведений можно посмотреть по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, какие школы будут проверять в 2020 году.
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