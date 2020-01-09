В Украине проверят более 100 школ: как и зачем

Государственная служба качества образования в 2020 году проведет 101 институциональный аудит школ, который призван помочь учебным заведениям стать более качественными.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы качества образования в Facebook. Как сообщил председатель ведомства Руслан Гурак, кроме наблюдений, посещения занятий, эксперты смогут общаться с учениками, педагогами, родителями, проводить их анкетирование, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Результатом проведения аудитов станут дорожные карты для учреждений общего среднего образования по совершенствованию образовательной и управленческой деятельности. Дорожные карты – это своеобразный вектор школам в формировании и поддержке новой культуры качества образования", – отметил Гурак.

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Проведение аудита школы должно длиться не более 10 дней. Для школ, имеющих до 50 работников, – не более 5 дней.

Во время аудита будет оцениваться: образовательная среда, система оценки соискателей образования, педагогическая деятельность, управленческие процессы и тому подобное.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МОН назвали топ-10 достижений школ и детсадов за 2019 год.

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