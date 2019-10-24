В Украине предложили отменить школьные олимпиады: разгорелась дискуссия

Бывший директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук предложил отменить школьные олимпиады, потому что это пустая трата денег.

Как рассказал педагог на Facebook-странице, такие мероприятия менее всего нужны ученикам. Некоторые школьники вынуждены участвовать в трех или даже шести олимпиадах.

"Больше всего олимпиады нужны тем, кто их организовывает и проводит. Также они нужны местным образовательным начальникам, учителям и директорам школ – для рейтинга. Потому что первым, если такие рейтинги не строить, то нечем будет заниматься, а вторым – нужно доказывать тем же начальникам , что они что-то делают", – рассказал Ликарчук.

По мнению Ликарчука, такие мероприятия должны проводить университеты за собственные средства. Ведь на проведение олимпиад из местного бюджета выделяют немалые суммы.

Пользователи соцсети поддержали позицию педагога и отметили, что олимпиады отнимают много сил, нервов, здоровья в учеников и учителей. Однако нашлись родители, которые рассказали, что их дети с радостью участвуют в таких соревнованиях.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ликарчук заявил, что сертификация учителей не приносит никакой пользы.

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