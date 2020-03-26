В Украине отменят ДПА для учеников 4-го и 9-го класса, а внешнее независимое оценивание отсрочат на конец июня 2020 года.

Об этом сообщила в.и.о. министра образования Любомира Мандзий на Facebook-странице МОН во время онлайн-трансляции (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Пока решили, что учебный год закончится так, как это предусмотрено законодательством, – 1 июля. Это не касается выпускников школ. В них заканчивается учебный год, когда они получают школьный аттестат", – отметила Мандзий.

В Украине отменят ДПА, а ВНО - отсрочат: названа новая дата Вовремя

Если ученики смогут вернуться за школьные парты в мае, тогда пробное ВНО проходит в этом же месяце, а основная сессия – в конце июня. Тогда вступительная кампания также сдвинется, она не будет проведена в июле.

Если ученики вернутся в школы в июне, то пробное и основную сессию ВНО смогут также провести в июне. А вот ДПА для учеников 4-го и 9-го класса придется отменить. Зато школьники будут писать итоговую контрольную работу.

"Если мы не сможем вернуться в школы в июне, то ВНО состоится и в июле или даже в августе, если карантин продлят. Но тестирование состоится обязательно. Тогда вступительная кампания завершится к середине октября", – добавила Мандзий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МОН назвали дистанционное образование в Украине устаревшим.

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