В Украине официально назначили первого образовательного омбудсмена: кто он

Кабинет министров Украины официально назначил Сергея Горбачева на должность первого образовательного омбудсмена.
Как сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич на Facebook-странице, решение приняли на заседании правительства.
"Сергей Горбачев официально стал первым в Украине образовательным омбудсменом. Поздравляем", – отметила главный педагог страны.
12 июля Министерство образования и науки Украины определилось с кандидатурой и избрали на должность образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, директора школы № 148 Киева. Он работает в сфере образования 13 лет. Окончил Запорожский государственный педагогический университет. Работал учителем русского языка и литературы. Последние три года работал директором школы № 148 Киева.
Сергей Горбачев
Министерство образования и науки Украины
Основным направлением его деятельности станет защита прав участников учебно-воспитательного процесса: учеников средних и высших учебных заведений, преподавателей в школах и вузах, а также родителей (если речь идет о несовершеннолетних). Офис образовательного омбудсмена будет состоять из 15 сотрудников.
Как сообщал OBOZREVATEL, первый образовательный омбудсмен озвучил приоритетные направления своей работы.
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