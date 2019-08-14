Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

В Украине официально назначили первого образовательного омбудсмена: кто он

454 Читать материал на украинском

Кабинет министров Украины официально назначил Сергея Горбачева на должность первого образовательного омбудсмена.

Как сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич на Facebook-странице, решение приняли на заседании правительства.

"Сергей Горбачев официально стал первым в Украине образовательным омбудсменом. Поздравляем", – отметила главный педагог страны.

Новости
Гриневич поделилась невероятными успехами развития инклюзивного образования в Украине

12 июля Министерство образования и науки Украины определилось с кандидатурой и избрали на должность образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, директора школы № 148 Киева. Он работает в сфере образования 13 лет. Окончил Запорожский государственный педагогический университет. Работал учителем русского языка и литературы. Последние три года работал директором школы № 148 Киева.

Сергей Горбачев

Сергей Горбачев

Министерство образования и науки Украины

Основным направлением его деятельности станет защита прав участников учебно-воспитательного процесса: учеников средних и высших учебных заведений, преподавателей в школах и вузах, а также родителей (если речь идет о несовершеннолетних). Офис образовательного омбудсмена будет состоять из 15 сотрудников.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый образовательный омбудсмен озвучил приоритетные направления своей работы.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Реформа образования" на OBOZREVATEL.

Тема
Реформа образования
Персоны
Сергей Горбачёв Лилия Гриневич
Место
Украина
Теги
образование Минобразования Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы