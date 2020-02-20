В Украине могут закрыть тысячи школ: профсоюз бьет тревогу

Профсоюз работников образования заявил, что в результате отмены субвенции для малых школ в Украине могут закрыть более 3 тысяч учебных заведений.

Кабинет министров издал проект постановления, в котором отмечается, что с 1 сентября 2020 года государство не будет финансировать за счет субвенции школы, в которых меньше 30 учеников, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на профсоюз.

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А уже с 1 сентября 2022 года не будут выделять средства и для учреждений среднего образования, в которых меньше 50 учеников.

"Профсоюз отмечает, что отмена государственного субсидирования получения полного общего среднего образования приведет к закрытию в течение трех лет 3427 школ, в каждой из которых работает не менее 5-6 учителей, а следовательно к увольнению около 20 тысяч педагогов", – говорится в сообщении.

В профсоюзе заявили о недопустимости таких изменений. Педагоги требуют отклонения указанного проекта постановления КМУ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Новосад предложила закрыть малокомплектные школы и поднять зарплаты учителям. Однако впоследствии она заявила, что учебные заведения с низким количеством учеников не будут закрывать в регионах, где низкая плотность населения и невозможно подвозить детей к опорным школам.

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