Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

В Украине могут закрыть тысячи школ: профсоюз бьет тревогу

1.1т
Читать материал на украинском

Профсоюз работников образования заявил, что в результате отмены субвенции для малых школ в Украине могут закрыть более 3 тысяч учебных заведений.

Кабинет министров издал проект постановления, в котором отмечается, что с 1 сентября 2020 года государство не будет финансировать за счет субвенции школы, в которых меньше 30 учеников, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на профсоюз.

Новости
В Украине учителя пожаловались на невыплату обещанных надбавок

А уже с 1 сентября 2022 года не будут выделять средства и для учреждений среднего образования, в которых меньше 50 учеников.

"Профсоюз отмечает, что отмена государственного субсидирования получения полного общего среднего образования приведет к закрытию в течение трех лет 3427 школ, в каждой из которых работает не менее 5-6 учителей, а следовательно к увольнению около 20 тысяч педагогов", – говорится в сообщении.

В профсоюзе заявили о недопустимости таких изменений. Педагоги требуют отклонения указанного проекта постановления КМУ.

В Украине могут закрыть тысячи школ: профсоюз бьет тревогу

В Украине могут закрыть тысячи школ: профсоюз бьет тревогу

Vdalo.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Новосад предложила закрыть малокомплектные школы и поднять зарплаты учителям. Однако впоследствии она заявила, что учебные заведения с низким количеством учеников не будут закрывать в регионах, где низкая плотность населения и невозможно подвозить детей к опорным школам.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины Кабинет министров Украины школа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
3
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы