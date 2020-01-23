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В Украине могут остаться без работы 70 тысяч учителей: Раду просят вмешаться

6.6т
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Профсоюз работников образования Украины заявил, что в новом законе "О среднем образовании", который недавно приняли, присутствуют дискриминационные и антиконституционные нормы.

С соответствующими жалобами Профсоюз обратился к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и попросил не подавать закон на подпись президенту Владимиру Зеленскому, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

В обращении отмечается, что реализация норм об ограничении права на работу педагогов, которые получат пенсию по возрасту, приведет к увольнению до 1 июля 2020 года более 70 тысяч учителей, воспитателей и других педагогических работников.

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Также вызвало возмущение у родителей и педагогов закрытие санаторных школ, где дети одновременно получают образование и лечатся.

"Игнорирование позиции Профсоюза сделает невозможным обеспечение гарантированного Конституцией Украины безвозмездного получения полного общего среднего образования, соблюдения трудовых прав работников учреждений общего среднего образования, особенно из числа работающих пенсионеров-учителей", – говорится в обращении.

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В Украине могут освободить 70 000 учителей: Раду просят вмешаться

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Как сообщал OBOZREVATEL, новый закон о среднем образовании позволит ввести широкий перечень новаций: перевод некоторых педагогов на котракт, внедрение интернатуры для молодых учителей и отмены русскоязычных школ.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Школа Реформа образования
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины закон об образовании школа преподаватель
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
для либерального фашизма население это биомассы и экономически неликвидный пассив при продаже украинской земли, предприятий и оставшегося имущества Украины. Активны. т.е. Украину либерасня продолжает зачищать от неликвида, т.е. совершением утилизации населения всеми способами, получая за это премии, гранты и завышенные зарплаты. С мира по нитке, тысяча старушек умрёт, дополнительная премия, миллион не родится - повышенная премия и т.д. Мрази либеральные.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
В России работы хватит, свиномовные наступают.
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