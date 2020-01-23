В Украине могут остаться без работы 70 тысяч учителей: Раду просят вмешаться

Профсоюз работников образования Украины заявил, что в новом законе "О среднем образовании", который недавно приняли, присутствуют дискриминационные и антиконституционные нормы.

С соответствующими жалобами Профсоюз обратился к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и попросил не подавать закон на подпись президенту Владимиру Зеленскому, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

В обращении отмечается, что реализация норм об ограничении права на работу педагогов, которые получат пенсию по возрасту, приведет к увольнению до 1 июля 2020 года более 70 тысяч учителей, воспитателей и других педагогических работников.

Также вызвало возмущение у родителей и педагогов закрытие санаторных школ, где дети одновременно получают образование и лечатся.

"Игнорирование позиции Профсоюза сделает невозможным обеспечение гарантированного Конституцией Украины безвозмездного получения полного общего среднего образования, соблюдения трудовых прав работников учреждений общего среднего образования, особенно из числа работающих пенсионеров-учителей", – говорится в обращении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, новый закон о среднем образовании позволит ввести широкий перечень новаций: перевод некоторых педагогов на котракт, внедрение интернатуры для молодых учителей и отмены русскоязычных школ.

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