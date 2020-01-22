В Украине их называют "психами": отец гиперактивного ребенка обратился к другим родителям

Отец гиперактивного ребенка Максим Валеватий обратился к другим родителям, чтобы они не забрасывали таких детей с проблемным поведением претензиями, ведь их нужно воспитывать по-другому.

Как написал житель Киева в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS", в школе его ребенка пытались избавится через давление, полицию и суд, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Детям с СДВГ (расстройство гиперактивности с дефицитом внимания) очень трудно контролировать свою моторную активность, импульсивность (отсюда вспышки гнева) и концентрировать внимание (отсюда трудности в обучении). И ребенок не виноват. Как не виноват ребенок с ДЦП в том, что не может ровно ходить. И родители не виноваты. Так работает мозг. Ребенок нуждается в помощи. И обучение в коллективе, как способ помощи", – подчеркнул Валеватий.

В Украине их называют "психами": отец гиперактивного ребенка обратился к другим changeonelife.ua

По его словам, родителям стоит идти к психологам, психиатрам, чтобы изучить проблему и решать ее. Улучшений можно достичь достаточно быстро. Также отмечается, что результата дает введена в школах инклюзия.

"Поверьте, никакие родители не радуются, что их ребенок кого-то бьет или бегает ураганом на уроке и кричит. Уилл Смит и Джейми Оливер имеют СДВГ. "Психи" по-нашему. И Альберт Эйнштейн. Но много преступников имеют СДВГ. Поэтому в какую сторону вы хотите толкнуть?" – добавил отец.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России толпа школьников избила мальчика с гиперактивностью.

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