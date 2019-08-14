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В Украине детей без прививок не будут пускать в школы и сады: что делать родителям

1.3т Читать материал на украинском

В Украине детей, которые не будут иметь обязательных прививок, не допустят к обучению в школах и детсадах. Однако родители могут выбрать альтернативную форму обучения: индивидуальную или дистанционную.

Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун во время пресс-конференции. По ее словам, родители просят врачей, чтобы те выдали справку для ребенка, который не является вакцинированным, что он имеет все необходимые прививки (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Врачи не будут этого делать, им запрещено. Не просите медиков, чтобы они незаконно действовали. Вакцинируйте своих детей и, я думаю, что в этом году мы увидим меньшую заболеваемость корью и другими болезнями", – рассказала Супрун.

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Министр образования Лилия Гриневич также призывает родителей до 1 сентября сделать прививки, которые необходимы согласно с Календарем профилактических прививок.

"Если это мировоззренческая позиция родителей и они отказываются от вакцинации, то можно выбрать индивидуальную или дистанционную форму обучения", – отметила главный педагог страны.

Прививки

Прививки

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Так, для посещения школы или детсада обязательно должны присутствовать прививки от 10 инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, психолог дала советы, как подготовить ребенка к школе после летних каникул.

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Тема
Школа
Персоны
Ульяна Супрун Лилия Гриневич
Место
Украина
Теги
детский сад школа Министерство здравоохранения Минобразования
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