В Украине будут следить за трудоустройством студентов: что это даст

В Украине создали систему, которая будет следить за трудоустройством выпускников после университетов. Это поможет абитуриентам проанализировать успеваемость студентов вуза, прежде чем вступать в него.

Как сообщил аналитический центр CEDOS на Facebook-странице, Кабинет министров принял изменения в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

"С 2016 года CEDOS последовательно обращался к премьер-министру, Минобразования, Минфина и других органов власти с конкретными предложениями о том, как можно запустить мониторинг. Несмотря на общую инертность, некоторые сдвиги все же есть. Мы благодарны директорату высшего образования и образования взрослых МОН за эти изменения в законодательстве", – говорится в сообщении.

С помощью системы можно будет определять сферу, в которой занят студент, географию трудоустройства, квалификацию выпускников после обучения в учреждении и продолжительность поиска работы после окончания учебы.

Таким образом будущие абитуриенты смогут проанализировать успешность выпускников университета, прежде чем вступать в него. А работодатели будут иметь больше информации для лучшего поиска специалистов.

Мониторинг занятости выпускников вуза CEDOS

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине студенты-медики массово проигнорировали важный международный экзамен.

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