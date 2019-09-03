В Украине более полусотни аварийных школ: названы регионы-лидеры

Больше всего заведений общего среднего образования находятся в аварийном состоянии в таких областях, как Ровненская – 12 и Житомирская – 10.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, всего в Украине 56 школ находятся в аварийном состоянии, из которых 37 – в сельской местности, пишет УНН.

"В капитальном ремонте нуждаются 957 помещений учреждений общего среднего образования, из них 431 – в сельской местности", – отмечают в МОН.

Отмечается, что больше всего таких заведений в Харьковской области – 327 и городе Киеве –144 помещения.

Аварийное состояние школы моя Киевщина

Как сообщал OBOZREVATEL, в школе Харькова вспыхнул языковой скандал.

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