"Боимся за детей!" В Украине родители забили тревогу из-за нечеловеческих условий в школах

В Украине родители забили тревогу, потому что детям зимой приходится пользоваться уборной при минусовой температуре, ведь в основном такие туалеты не топят.

Как сообщило Министерство образования и науки в ответ на запрос, по состоянию на 2019 год, ученики 680 школ ходят в холодный туалет, пишет Экспресс.

Больше всего учебных заведений, которые до сих пор не обустроены внутренними туалетами, в таких областях, как Житомирская, Черниговская, Житомирская, Ривненская и Волынская.

"В нашей школе туалет всегда был на улице. Зимой там чертовски холодно! Боюсь, что ребенок заболеет", – рассказала мама второклассницы Светлана Сурина из села Горенка Киевской области.

Еще зимой 2018 года МОН начало программу по обустройству туалетов внутри школ "Достоинство ребенка", на которую выделили 267 млн гривен образовательной субвенции. Больше всего направили средств Закарпатской области – 44 млн 32 тис, более 38 млн – Черниговской, 34 млн 200 тис – Ривненской.

А Киевщине – чуть меньше двух миллионов гривен. Однако школе в Горенке они не добрались. Потому что родители даже не слышали о новом туалете.

В Украине более полсотни холодных школьных туалетов Mynizhyn.com

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье потратили 100 тысяч долларов в школьный туалет-долгострой.

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