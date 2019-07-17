В США студентам будут платить стипендии, чтобы они не ходили на пары

Руководство Политехнического университета Вирджинии (США) решило предложить три типа стипендий для студентов, чтобы не терять их.

На первый курс в вуз поступит 7 500 человек. По их подсчетам, такое число переполнит университет, пишет Рубрика со ссылкой на ABC 13-WSET.

Чтобы студенты не ушли к конкурентам, первокурсникам предложили три типа стипендий.

"По условиям первой программы, университет будет платить по тысяче долларов, пока студент занимается своими делами: работает, учится, путешествует. При этом ученик гарантированно получит место в университете осенью 2020 года", – говорится в сообщении.

Также вместо выдачи наличных можно выбрать оплаченные курсы при университете. Ученики смогут выбить грант в 5 тысяч долларов на свои проекты.

Третий вариант предлагает ходить на бесплатные курсы к лету 2020 года с возможностью взять семестр на отдых. Участники этой программы могут получить грант до 2 тысяч долларов.

студент Экспресс

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