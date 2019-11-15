В США школьник бросил бутылку с посланием в океан: через девять лет он получил ответ

В США 10-летний школьник в 2010 году бросил бутылку с посланием в Атлантический океан и ему пришел ответ в 2019 году из Франции.
Девять лет назад Макс бросил в воду бутылку с письмом, в котором сообщал свой адрес и выразил надежду, что тот, кто его найдет, напишет ему ответ, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на CNN (чтобы посмотреть фото письма, доскролльте до конца страницы) .
В тексте он рассказал, что любит яблоки, пляж, животных, машины, его любимый цвет синий и он интересуется космосом.
"Сейчас Максу 19 лет, он учится в Массачусетсе и не живет с родителями. Парень рассказал, что его родители всегда бережно относились к вещам с его детства и все пытались сохранить. Сам он о письме совсем забыл", – говорится в сообщении.
Послание преодолело примерно 6 000 км и нашлось 10 октября 2019 года, между городами Конти и Мимизан. Ответ с подписью "Ж. Дюбуа" пришел по указанному адресу его родителей. Парень был просто ошеломлен полученным сообщением и пообещал непременно связаться с человеком, который выловил его письмо.
Письмо, которое прислал десятилетний Макс
CNN
Как сообщал OBOZREVATEL, американка добилась справедливости для школьников США.
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