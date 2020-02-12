В школьных столовых появится молоко: Зеленская рассказала первые подробности

Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что школьное меню дополнят молочными и кисломолочными продуктами.

Как сообщила супруга президента на Facebook-странице, чтобы ввести программу, необходимо получить положительное заключение Министерства здравоохранения, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Изменения в школьном меню поддержали не все украинцы. Некоторые родители отметили, что у их детей непереносимость лактозы, а в многих случаях школьники отказываются пить молоко и выливают его. Однако Зеленская ответила, что государство не будет заставлять употреблять эти продукты, а просто предоставляет такие возможности.

Имеющиеся нормы рекомендуют к употреблению детьми молоко и кисломолочные продукты, творог, сметану. Министерство здравоохранения несколько расширило перечень: нежирные молоко и кисломолочные продукты, сметана, творог средней жирности, а также рекомендует к продаже в буфетах молоко и молоко витаминизированное в промышленной порционной упаковке, йогурт, кефир, ацидолакт, нарине.

В школьных столовых появится молоко: Зеленская рассказала подробности

"Тот же документ уже содержит и рекомендации по питанию детей с особыми диетическими потребностями, например непереносимость лактозы, для которых должны применяться специальные пищевые продукты: безлактозное молоко и кисломолочные продукты; напитки на основе сои, риса, овса, кукурузы, гречки, орехов или миндаля", – рассказала Зеленская.

По ее словам, также планируется, чтобы в школьных буфетах можно было приобрести полезные снеки: орехи, фрукты или сухофрукты. Тогда дети меньше начнут покупать вредные продукты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Зеленская предложила ввести программу "Яблоко для ребенка".

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