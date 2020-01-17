В школе России детям устроили ОМОНовский вышкол: появилось видео

В одной из школ Пермского края (Россия) детям провели занятие по оттачиванию навыков разгонов массовых митингов.
Соответствующим видео поделился на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирилиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"В залесье без изменений. В пермской школе детей учили отражать атаки протестующих. Их учили держать щиты, "строить черепаху" и отражать атаки", – написал защитник Украины.
Школьников в России учили разгонять митинги
Скриншот видео
Школьников в России учили разгонять митинги
Скриншот видео
Отметим, что все описанные приемы обычно применяются российскими силовиками во время массовых уличных акций и протестов.
Напомним, ранее в Челябинской области спецназ Федеральной службы исполнения наказаний провел в школе посвящение в кадеты. Бойцы также продемонстрировали учащимся приемы разгона демонстрантов во время массовых беспорядков.
Как сообщал OBOZREVATEL, в московском парке "Сокольники" (РФ) поставили аттракцион в виде советских танков. Украинцев возмутило милитаристское развлечение в стране-агрессоре. Они предположили, что так там готовят новое пополнение рядов оккупантов.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.