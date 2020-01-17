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В школе России детям устроили ОМОНовский вышкол: появилось видео

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В одной из школ Пермского края (Россия) детям провели занятие по оттачиванию навыков разгонов массовых митингов.

Соответствующим видео поделился на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирилиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В залесье без изменений. В пермской школе детей учили отражать атаки протестующих. Их учили держать щиты, "строить черепаху" и отражать атаки", – написал защитник Украины.

Школьников в России учили разгонять митинги

Школьников в России учили разгонять митинги

Скриншот видео

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Школьников в России учили разгонять митинги

Школьников в России учили разгонять митинги

Скриншот видео

Отметим, что все описанные приемы обычно применяются российскими силовиками во время массовых уличных акций и протестов.

Напомним, ранее в Челябинской области спецназ Федеральной службы исполнения наказаний провел в школе посвящение в кадеты. Бойцы также продемонстрировали учащимся приемы разгона демонстрантов во время массовых беспорядков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в московском парке "Сокольники" (РФ) поставили аттракцион в виде советских танков. Украинцев возмутило милитаристское развлечение в стране-агрессоре. Они предположили, что так там готовят новое пополнение рядов оккупантов.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персона
Анатолий Штефан
Место
Россия Пермь
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Он Алекс
Он Алекс
Треш, учат как бороться с крепостными не согласными
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Это нормально. Вот вна Украине школьников учат бросать коктейль молотова в безоружных людей, скакать, и кричать москиляку на гиляку. А ещё толчки учат дарить и копать, класть кирпич
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