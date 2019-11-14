В школе Ривного случился жуткий инцидент с отравлением

В младших классах школы Ривного родители не пускают детей на учебу из-за отравлений.

Как сообщил РадиоТрек, в общеобразовательной школе №1 города Ривне половина детей не пришли в школу из-за отравлений.

Ученики жалуются на сильную тошноту и повышение температуры. Родители школьников боятся отпускать своих детей на уроки.

Директор учебного заведения Елена Серветник сообщила, что паника преувеличена, так как на данный момент заболели только по 5-6 человек из класса, в остальных случаях родители решили просто перестраховаться.

В основном заболели ученики младшей школы, старшие же классы почти все на учебе.

radiotrek.rv.ua

Заместитель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Катерина Сичик заявила, что столовую школы исследуют на возможные причины заболеваний, однако сложность в том, что не все заболевшие дети ели в столовой.

Позже станет известно точное количество обращений за медицинской помощью.

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