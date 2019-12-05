В школе Ривне девушка до крови избила ребенка с ДЦП

В школе №9 города Ривне девушка до крови избила 11-летнюю одноклассницу с ДЦП. Это уже не первый случай в учебном заведении, когда бьют детей с инвалидностью.

Мама потерпевшей Вероника Геращенко написала заявление в полицию. Правоохранители по факту избиения открыли уголовное производство, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Ривне Вечернее.

"Раньше в классе Нади учился неслышащий мальчик. Как-то трое парней скрутили его и пытались налить воды ему в слуховой аппарат. После этого мама перевела его в другую школу. Как-то и Надю били трое парней ногами в живот. Однако тогда меня убедили, что проблема именно в моем ребенке", – рассказала Геращенко.

После первого избиения девочка замкнулась в себе и перестала рассказывать родителям о том, что происходит в школе. Однако недавно Надю снова избили.

"На прошлой неделе на уроке информатики Надя не могла найти презентацию, которую готовила дома. Одноклассница Маша начала ее дразнить, что она лгунья. Во время ссоры Надя не выдержала и дала Маше пощечину. И та ударил в ответ", – пояснила Геращенко.

На следующий день за углом школы Машина подруга избила до крови девочку с ДЦП, приказывала, чтобы та больше не поднимала ни на кого руку, а потом убежала. Инцидент через окно увидела психолог, которая вызвала маму пострадавшей в школу.

"Ситуация очень неоднозначная. Дело в том, что Надя – очень эмоциональная, часто срывается, когда ее провоцируют, и позволяет себе поднять руку. Мы разговариваем со всеми участниками конфликта. Психолог постоянно работает с Надей", – отметила Татьяна Заика, классный руководитель.

В школе Ровно девушка в кровь избила ребенка с ДЦП Народная правда

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