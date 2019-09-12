В школе Ивано-Франковска детей учит робот

В школе №3 Ивано-Франковска появились первые учебные роботы Фотон, которые помогают привлечь детей разного возраста к обучению.

Робот предлагает различные возможности: он может слышать, видеть, реагировать на прикосновения и двигаться. Управление им осуществляется со смартфона учителя, но нужно его запрограммировать заранее, пишет Правда.іф (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кроме этого, робот Фотон может воспроизводить звуки животных: коровы, козы, кошки и других. В своей памяти имеет 12 цветов, которые отражаются на его рогах.

"Мы первые, кто вообще имеет таких роботов. В школе мы стараемся обновлять учебный процесс и идти в ногу со временем", – рассказала заместитель директора Екатерина Нечипоренко.

Еще одно преимущество работа – он может учить доброте. Учитель может запрограммировать робота так, что он не начнет двигаться, пока дети не погладят его по голове.

Стоимость роботов в среднем от 800 до 1200 злотых. В Украине они еще не приобрели популярность, но такие страны как ОАЭ, Германия, Австрия, Австралия и Швеция уже закупили их для образовательных учреждений.

робот Фотон Правда.иф

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