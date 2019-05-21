В школе Днепра детей учат петь блатную песню про "маменьку", родители в шоке

В популярной родительской группе "Батьки SOS" одна из мам пожаловалась, что в школе №9 города Днепр дети 4 класса вынуждены разучивать песню с сомнительным содержанием.

В частности, "произведение" для младших школьников по непонятной причине содержит ряд явно не детских оборотов.

"Слова песни для девочек на выпускной в школе № 9 г.Днепр. Для мальчиков что-то по мотивам "Владимирского централа". Дети, которые будут петь эти песни, заканчивают 4 класс!!! Часики тикают у них, ага", - написала Елена Гришина и опубликовала бумажку с текстом для заучивания.

"Девчонкой вообще быть по жизни нелегко… Маменька мне часики купить не дает… Часики биологические – тик-так", - говорится в песне для девочек начальной школы.

В комментариях автору поста посоветовали обратиться к классному руководителю и предупредить, что ребенок такую песню учить не будет. Кроме того, по мнению многих родителей школьников, следует написать жалобу в управление образования, чтобы ответственных работников школы наказали за такую самодеятельность.

Позже выяснилось, что скандальная "блатная песенка" - российская. Она была опубликована на Ютуб-канале из РФ.

"Я бы не разрешила своей дочери учить этот бред", "Как это развидеть и забыть?", "Какой треш", - пишут разгневанные родители под публикацией.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram