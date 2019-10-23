В школе детей Зеленского случился аншлаг на лекции эксперта по сексу

В школе, где учатся дети нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, прошла лекция для детей 12-13 лет о сексе.

На своей странице Фейсбук школа опубликовала информацию про лекцию эксперта в сфере сексуального образования Юлии Ярмоленко.

В зале был аншлаг. На лекцию, предназначенную для школьников 7 классов пришло много учеников, родителей и прочих желающих просветиться на тему секса. Детям рассказывали про взросление, половое созревание и прочие интересующие подростков вопросы.

Руководство школы считает сексуальное образование очень важной частью в воспитании ребенка и на данный момент рассматривает вариант провести подобную лекцию для старших классов.

Как было известно ранее, Александра и Кирилл Зеленские проходят обучение в элитной школе Киева. Саша в этом году перешла в 9 класс, а Кирилл учится в первом.

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