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В школах предложили запретить телефоны: украинцы возмущены

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Украинцы возмутились решению народного депутата партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко запретить телефоны на уроках в школах.

Он разработал соответствующий законопроект и сообщил об этом на Facebook-странице. Так, запрет будет касаться всех участников образовательного процесса и на перерывы не распространяется, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Я подготовил и подал законопроект, чтобы в украинских школах ограничили использование смартфонов на уроках. Это должно помочь детям сосредоточиться на занятиях, научиться общаться друг с другом и уменьшить количество случаев интернет-буллинга", – пояснил Гончаренко.

Инициатива депутата вызвала бурную реакцию в сети. В Facebook-группе "Уміти вчити: спільнота освітян" большинство пользователей поддержали предложение Гончаренко, однако некоторые отмечали, что многие школы перешли на использование электронных версий учебников, поэтому от гаджетов отказаться будет трудно.

"Вы как-то все не так оцениваете! Гаджеты это же круто! Столько возможностей для обучения и использования!", "Однозначно на уроках запретить! И дело не в умении организовать урок. У детей реальная зависимость", "Задача родителей и учителей – научить безопасности в сети, а не запрещать. Смартфон может стать хорошим помощником в учебе", – написали в комментариях.

В школах предложили запретить телефоны: украинцы возмущены

Скриншот комментариев

В школах предложили запретить телефоны: украинцы возмущены

Скриншот комментариев

В школах предложили запретить телефоны: украинцы возмущены

Скриншот комментариев

В школах предложили запретить телефоны: украинцы возмущены

Скриншот комментариев

В то же время соучредитель ОО "БАТЬКИ SOS" Алена Парфенова отметила, что в законопроекте не написано, что учителя будут делать, когда ребенок откажется отдавать телефон.

"А как выполнять будете – отбирать при всем классе, ругать, родителей вызывать? Травить будете? Напомню, что антибуллинговое законодательство работает, и спасибо тем учителям, которые используют смартфоны в школе и не поддерживают глупости", – добавила Парфенова.

В школах предложили запретить телефоны: украинцы возмущены

Скриншот

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил в программе "Сніданок з 1+1", что законопроект является абсолютно ненужным и наверное его не будут рассматривать.

"Предлагается внести изменения в закон о среднем образовании, который "живет" еще несколько недель, но будет новый закон, который уже принят. Депутат не вносил никаких предложений, когда 4 месяца работала группа и профильный комитет", – подчеркнул Горбачев.

Законопроект о запрете использования телефонов на уроках в школах

Законопроект о запрете использования телефонов на уроках в школах

Facebook Алексей Гончаренко

Законопроект о запрете использования телефонов на уроках в школах

Законопроект о запрете использования телефонов на уроках в школах

Facebook Алексей Гончаренко

В школах предложили запретить телефоны: украинцы возмущены

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе школа запретила вход родителям.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Персона
Алексей Гончаренко
Место
Украина
Теги
запрет дети мобильный телефон школа
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