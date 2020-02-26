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В школах будут изучать предмет "Защита Украины" вместо "Отечества"

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Министерство образования решило переименовать предмет для учащихся 10-11 классов "Защита Отечества" на "Защита Украины".

Соответствующее постановление Кабмин принял 26 февраля. Цель предмета – предоставить ученикам знания и умения для обороны страны, научить их действовать в чрезвычайных ситуациях, сообщила пресс-служба Минобразования.

"Наше образование долго последовало советскую парадигму, и предмет "Защита Отечества" – одно из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли заменить абсолютно советское название предмета на "Защита Украины", – отметила министр образования Анна Новосад.

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По ее словам, ученики будут изучать "Защита Украины" на уроках и во время учебно-полевых и учебно-тренировочных занятий.

"Мы начали изменение подходов к экспертизе и изготовлению учебников. Полная трансформация продлится несколько лет, но для нас чрезвычайно важно сделать этот процесс качественно", – добавила Новосад.

В школах Украины будут изучать предмет "Защита Украине" вместо "Отечества"

В школах Украины будут изучать предмет "Защита Украине" вместо "Отечества"

vchutelzv.blogspot.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр образования Анна Новосад заявила, что школьников с 2022 года будут учить медиаграмотности.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
Теги
новости Министерство образования Украины школа
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Комментарии
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Хрюканы, вы - лучшие! :-D
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Педенко Александр
Педенко Александр
По своим воспоминаниям в Союзе была Начальная военная подготовка (НВП). А "Защита..." - чисто украинское название.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А кстати, в советских школах ишшо преподавали физику, химию, математику... Даёшь десоветизацию!!!
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