В школах будут изучать предмет "Защита Украины" вместо "Отечества"

Министерство образования решило переименовать предмет для учащихся 10-11 классов "Защита Отечества" на "Защита Украины".
Соответствующее постановление Кабмин принял 26 февраля. Цель предмета – предоставить ученикам знания и умения для обороны страны, научить их действовать в чрезвычайных ситуациях, сообщила пресс-служба Минобразования.
"Наше образование долго последовало советскую парадигму, и предмет "Защита Отечества" – одно из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли заменить абсолютно советское название предмета на "Защита Украины", – отметила министр образования Анна Новосад.
По ее словам, ученики будут изучать "Защита Украины" на уроках и во время учебно-полевых и учебно-тренировочных занятий.
"Мы начали изменение подходов к экспертизе и изготовлению учебников. Полная трансформация продлится несколько лет, но для нас чрезвычайно важно сделать этот процесс качественно", – добавила Новосад.
В школах Украины будут изучать предмет "Защита Украине" вместо "Отечества"
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр образования Анна Новосад заявила, что школьников с 2022 года будут учить медиаграмотности.
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