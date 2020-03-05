Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Русской православной церкви, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девушкам не нужно ходить в школу, потому что это бесполезно.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Радонеж". По его словам, важнее научить девочку выполнять домашние работы и ухаживать за детьми, а не писать и читать.

Смирнов рассказал историю об одной из прихожанок, которая родила ребенка. Она не стала отправлять свою семилетнюю дочь в первый класс, а оставила ее дома, чтобы та помогала с ребенком. Глава патриаршей комиссии полностью поддержал решение этой женщины.

В РПЦ заявили, что девушкам не нужно ходить в школу новостной

"Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? А так она будет уже готова мама. Все будет уметь", – пояснил Смирнов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США двух учителей уволили из католической школы из-за сексуальной ориентации.

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