В Ривне хотят оставить школьную форму для детей: сеть возмущена

В Ривне директора школ и городское управление образования хотят оставить школьную форму для учеников. Однако это произойдет только тогда, когда инициативу поддержат родители школьников.

Как пишет РадіоТрек, по словам заместителя начальника городского управления образования Екатерины Сычик, пока никаких документов и разъяснений по вопросу школьной формы в новом учебном году с Министерства образования и науки не поступало.

"Мы проводили собеседования с директорами учебных заведений. Они выступили за то, чтобы сохранить школьную форму. По мнению управления образования, мы за то, чтобы был дресс-код в учебных заведениях. Если родители не против", – отметила Сычик.

Однако в социальной сети Facebook с таким решением педагогов не согласны. В группе "Ривне. Твой город" неравнодушные пользователи под сообщением о школьной форме отмечают, что одинаковая одежда убивает индивидуальность ребенка. Однако есть и те, кто выступает за то, чтобы оставить форму.

"Кстати, за рубежом все престижные школы и другие учебные заведения имеют свою форму. А там учатся дети достаточно богатых людей.

Я против формы двумя руками! Почему же тогда в учителей даже дресс-кода нет?

Форма нужна для старшеклассников, но не для младших детей ", – считают пользователи соцсети.

Мысли пользователей соцсетей по школьной форме Скриншот

Мысли пользователей соцсетей по школьной форме Скриншот

Мысли пользователей соцсетей по школьной форме Скриншот

Школьная форма ТОП Новости Донецка

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отменил обязательную школьную форму для украинских детей. Он признал утратившим силу соответствующий указ № 417, изданный Леонидом Кучмой. Позже министр образования и науки Лилия Гриневич объяснила, кому решать вопрос школьной формы.

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