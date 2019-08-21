В российском детском саду с потолка упала штукатурка: пострадали трое детей

В одном из детских садов Благовещенска (Российская Федерация) на детей с потолка упали тяжелые куски штукатурки – пострадали три ребенка.

Двум из трех пострадавших оказали необходимую помощь и отпустили, третий находится на обследовании в больнице, пишет Lenta.ru со ссылкой на сайт правительства Амурской области.

"Штукатурка отслоилась от несущей плиты и упала на пол. Вероятно это произошло из-за изношенности здания – сад работает уже 58 лет. Будет проведено обследование всего корпуса, после этого примут решение о капитальном ремонте", – говорится в сообщении.

22 августа детский сад закроют. А 100 воспитанников перераспределят по другим корпусам.

Министр образования и науки Светлана Яковлева пообещала, что власти готовы предоставить родителям детей помощь, в том числе психологическую.

Детский сад lenta.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в России ребенок убежал из детсада на игрушечной машине.

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