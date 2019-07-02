В российской школе учителя заставили детей белить потолки: их наказали

В Еманжелинске Челябинской области (Российская Федерация) учителей школы №5 привлекли к дисциплинарной ответственности, потому что они заставили учеников 10-го класса белить потолки и стены.

Как сообщается на сайте прокуратуры, школьники были незаконно привлечены к работам без согласия родителей, пишет Lenta.ru.

При этом инструктаж по технике безопасности провели не со всеми учениками.

"В нарушение требований законодательства об образовании отдельные ученики привлекались к указанной трудовой деятельности, не предусмотренной учебной программой", – добавили в прокуратуре.

Отмечается, что наказали также и директора школы – ему внесено представление.

Российских учителей наказали Главком

Как сообщал OBOZREVATEL, выпускники школы №74 во Владивостоке (Российская Федерация), которые недавно устроили БДСМ-флешмоб, записали новое видео.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.