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В российской школе учителя заставили детей белить потолки: их наказали

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В Еманжелинске Челябинской области (Российская Федерация) учителей школы №5 привлекли к дисциплинарной ответственности, потому что они заставили учеников 10-го класса белить потолки и стены.

Как сообщается на сайте прокуратуры, школьники были незаконно привлечены к работам без согласия родителей, пишет Lenta.ru.

При этом инструктаж по технике безопасности провели не со всеми учениками.

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"В нарушение требований законодательства об образовании отдельные ученики привлекались к указанной трудовой деятельности, не предусмотренной учебной программой", – добавили в прокуратуре.

Отмечается, что наказали также и директора школы – ему внесено представление.

Российских учителей наказали

Российских учителей наказали

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Тема
Инциденты в школах
Место
РоссияЧелябинск
Теги
скандал в школеНовости России
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