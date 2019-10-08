В российской школе случился смертельный случай на уроке физкультуры

В Йошкар-Оле (Россия) восьмилетний школьник умер на глазах у одноклассников и учителя на уроке физкультуры.
Как сообщили в управлении Следственного комитета по Марий Эл, инцидент произошел сегодня, 8 октября. Предназначена медэкспертиза и будут опрошены родственники мальчика, пишут РИА Новости.
"Днем во вторник мальчик упал замертво во время урока физкультуры на глазах у детей и учителя", – говорится в сообщении.
Отмечается, что другие подробности не приводятся.
"Следователи проводят проверку, на месте работает следственная группа. Будет выясняться, чем болел мальчик и что с ним происходило накануне трагедии", – рассказали представители ведомства.
школа
Слово и дело
Как сообщал OBOZREVATEL, в России студент умер во время пары.
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