Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

В российской школе случился смертельный случай на уроке физкультуры

591 Читать материал на украинском

В Йошкар-Оле (Россия) восьмилетний школьник умер на глазах у одноклассников и учителя на уроке физкультуры.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Марий Эл, инцидент произошел сегодня, 8 октября. Предназначена медэкспертиза и будут опрошены родственники мальчика, пишут РИА Новости.

"Днем во вторник мальчик упал замертво во время урока физкультуры на глазах у детей и учителя", – говорится в сообщении.

Отмечается, что другие подробности не приводятся.

Новости
Глаз заплыл: в Кривом Роге отец школьника зверски избил его "обидчика". Фото 18+

"Следователи проводят проверку, на месте работает следственная группа. Будет выясняться, чем болел мальчик и что с ним происходило накануне трагедии", – рассказали представители ведомства.

школа

школа

Слово и дело

Как сообщал OBOZREVATEL, в России студент умер во время пары.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Инциденты в школах
Место
Россия Йошкар-Ола
Теги
Новости России умер ребенок школа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы