В российской школе откроют первый "Ш" класс

В одной из школ Краснодара (Россия) в новом учебном 2019-2020 году будет 24 первых класса.

Как сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов, это объясняется густонаселенностью Московского района, где находится учебное заведение, пишет Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

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"Поскольку эти микрорайоны наиболее густонаселенные, поэтому там строятся крупные школы. А для первоклассников особые жесткие требования, чтобы они учились ближе к дому. Поэтому всех детей, которые на этой территории, распределяют по школам этой территории", – сказал Некрасов.

Школа с первым "Ш" классом является филиалом учебного заведения №11, но в будущем станет самостоятельным.

Среди лидеров по количеству первых классов в Краснодаре также школа на улице Героя Яцкова – 20, на Байбакова – 19, а также школы №66 и №71 – по 16 первых классов.

школьница Донеччина.TV

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