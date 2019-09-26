В российских школах запретили "звонок для учителя"

Прокуратура в Новосибирской области (Россия) признала незаконным школьное правило: "Звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".

Как отмечает ведомство, положение противоречит законодательству об образовании и нарушает права детей на отдых между занятиями, пишет РБК.

"Прокуратура напомнила о санитарных правилах, согласно которым урок должен длиться не более 45 минут, а в первом классе – не более 40 минут. После вмешательства ведомства школы исключили положение о "звонке для учителя" из своих уставов", – говорится в сообщении.

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23 сентября локальный акт, закрепляющий правило о том, что сигнал об окончании урока дается для учителя, опротестовала прокуратура Михайловского района Рязанской области. Нарушение было найдено в Чапаевской средней образовательной школе.

В учебном заведении учеников также заставляли убирать классы и столовую, что является нарушением. Эти обязанности не предусмотрены образовательной программой. Кроме того, родители школьников не давали согласие на их выполнение.

звонок Профсоюз работников образования и науки Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в России из-за поборов в школе увольнять директоров.

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