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В России запретили чаепитие в школе из-за унижения второклассницы

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В школе №183 Новосибирска (Россия) запретили проводить чаепитие из-за инцидента с восьмилетней девочкой, которой не позволили сидеть за общим столом на детском празднике.

Ученицу выгнали с чаепития, потому что ее мама отказалась сдавать деньги на нужды класса из-за отсутствия отчетности. Учительница довела ребенка до слез, потому запретила ей сидеть и есть со всеми, пишут РИА Новости.

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Директор учебного заведения Наталья Пермякова рассказала, что в ситуации разбираются правоохранительные органы. Она добавила, что в классах средства на подарки для детей или праздничные мероприятия собираются на добровольной основе.

"Я считаю, что это конфликт взрослых мам, которые не могли решить сами. Никто не имеет права выгонять школьника из общего мероприятия", – сказала Пермякова.

Также отмечается, что отношения с одноклассниками и классным руководителем у девочки хорошие.

В России запретили чаепитие в школе

В России запретили чаепитие в школе

newsroom.kz

Как сообщал OBOZREVATEL, в российских школах запретили "звонок для учителя".

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Тема
Инциденты в школах
Место
Россия Новосибирск
Теги
скандал в школе Новости России буллинг
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