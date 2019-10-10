В России воспитательницу детсада уволили за сказку: все детали

В Таганроге (Россия) воспитательницу детского сада №43 уволили за то, что она объяснила детям смысл выражения "посадить на кол", которое дети узнали из сказки Петра Ершова "Конёк-Горбунок".

Женщина ответила, что "человека посадили на кол, он прошел сквозь тело человека, и потом он умирал". Об этом эпизоде узнали родители, которые возмутились, пожаловались и потребовали наказать сотрудницу сада, пишет Мел.

"Администрация дошкольного учреждения назвала действия сотрудницы "психическим насилием". Женщина попыталась обжаловать свое увольнение, но таганрогский городской и ростовский областной суды признали его законным", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что у одного ребенка после информации о средневековой казни появились резкие перепады настроения, истерики, навязчивый страх смерти, тревожность, а после он вообще отказался ходить в садик.

Уволенная женщина заявила, что дети во время служебного расследования не опрашивались, а свое увольнение она объяснила предвзятым отношением родителей и коллектива.

детсад Today.ua

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