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В России воспитательница жестоко обошлась с ребенком в саду: появилось тревожное видео

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В городе Арск в Татарстане (Россия) воспитательница детского сада №8 жестоко обошлась с ребенком во время репетиции новогоднего утра: она швырнула мальчика на пол.

Видео издевательств работницы детсада опубликовали в группе "Регион-116 | Казань" во "ВКонтакте", пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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На кадрах видно, как воспитательница грубо толкает мальчика, он падает на пол, затем она пытается посадить его за парту. Остальные дети тем временем репетируют танец под музыку, а другой работник детсада громко кричит на них.

В России воспитательница жестоко обошлась с ребенком в саду

В России воспитательница жестоко обошлась с ребенком в саду

Комсомольская правда

Как пишет газета "Вечерняя Казань", в администрации Арского района сообщили, что воспитательницу группы уволили, с музыкальным работником досрочно расторгли договор, а заведующую отстранили на время расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России воспитательница элитного детсада поиздевалась над детьми и закрыла в туалете.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Дошкольный период
Место
Россия
Теги
соцсети вконтакте издевались над детьми видео Новости России детский сад
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