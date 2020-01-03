В России воспитательница жестоко обошлась с ребенком в саду: появилось тревожное видео

В городе Арск в Татарстане (Россия) воспитательница детского сада №8 жестоко обошлась с ребенком во время репетиции новогоднего утра: она швырнула мальчика на пол.

Видео издевательств работницы детсада опубликовали в группе "Регион-116 | Казань" во "ВКонтакте", пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, как воспитательница грубо толкает мальчика, он падает на пол, затем она пытается посадить его за парту. Остальные дети тем временем репетируют танец под музыку, а другой работник детсада громко кричит на них.

В России воспитательница жестоко обошлась с ребенком в саду Комсомольская правда

Как пишет газета "Вечерняя Казань", в администрации Арского района сообщили, что воспитательницу группы уволили, с музыкальным работником досрочно расторгли договор, а заведующую отстранили на время расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России воспитательница элитного детсада поиздевалась над детьми и закрыла в туалете.

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