В России во время урока внезапно умер школьник

В Хабаровске (Россия) в школе №58 во время урока внезапно умер 11-летний ученик 5-го класса.

По предварительным данным, мальчику стало плохо еще перед уроками, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на Lenta.ru.

Очевидцы рассказали, что мальчик сильно закричал, схватился за голову и упал. Вероятно, у него произошел разрыв аневризмы, но точную причину смерти покажет вскрытие. Скорая помощь выехала на вызов в 07:43 и была на месте в 07:52, но врачи не успели помочь.

"В Минздраве выяснили, что ребенок регулярно проходил профилактические осмотры. Прокуратура начала проверку", – говорится в сообщении.

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