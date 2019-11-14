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Оксана Воля
Оксана Воля

В России во время урока внезапно умер школьник

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В Хабаровске (Россия) в школе №58 во время урока внезапно умер 11-летний ученик 5-го класса.

По предварительным данным, мальчику стало плохо еще перед уроками, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на Lenta.ru.

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Очевидцы рассказали, что мальчик сильно закричал, схватился за голову и упал. Вероятно, у него произошел разрыв аневризмы, но точную причину смерти покажет вскрытие. Скорая помощь выехала на вызов в 07:43 и была на месте в 07:52, но врачи не успели помочь.

"В Минздраве выяснили, что ребенок регулярно проходил профилактические осмотры. Прокуратура начала проверку", – говорится в сообщении.

В России во время урока внезапно умер школьник

В России во время урока внезапно умер школьник

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Как сообщал OBOZREVATEL, в России учительница умерла во время детского конкурса.

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Автор
Оксана Воля Оксана Воля
Тема
Инциденты в школах
Место
Россия Хабаровск
Теги
скандал в школе Новости России умер ребенок
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