В России учительница заклеила первоклассникам рты во время урока

В Альметьевске (Россия) в школе №25 учительница заклеила первоклассникам рты скотчем из-за разговоров на уроке.

В отношении педагога проводится проверка. Также школу проверит прокуратура, пишет Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

"Дело в Следственном комитете, но эта учительница еще работает. Другие мамы за нее горой стоят, в том числе и мама второго мальчика, которому она заклеила рот скотчем. Хотя сначала она громче всех кричала, что побежит в управление образования", – подчеркнул отец одного из пострадавших детей Ильгиз Ахметшин.

На следующий день сыну Ахметшина проткнули щеку карандашом. Та же учительница, которая заклеивала детям рты скотчем, обработала рану перекисью водорода и не вызвала скорую помощь. Матери ребенка она об этом тоже не сообщила.

По словам отца ребенка, он и его бывшая жена написали заявление в полицию. После этого на них якобы начали давить в родительском комитете и заставляли мыть в школе парты.

В России учительница заклеила первоклассникам роты во время урока

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