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В России учительница поставила школьнице оценку на лбу: разгорелся скандал

1.5т
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В одной из школ Новосибирска (Россия) учительница поставила ученицы 3-го класса оценку на лбу, потому что она забыла дневник.

Об инциденте рассказал KP.RU отец одноклассницы девочки, пострадавшей от учительницы. Администрация школы слова мужчины отрицает, а в родительском комитете уверены, что так он сводит личные счеты с педагогом, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Дочь мужчины рассказала, что при выставлении оценок за проверочную работу одна из ее одноклассниц призналась, что забыла дневник дома. Учительница поставила оценку "5" на лбу школьницы и расписалась. Девочка убежала в слезах в туалет, чернила удалось отмыть.

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"Это было при 20 учениках. Когда я это услышал, на эмоциях позвонил учительнице и поссорился с ней. А если это в следующий раз с моим ребенком повторится?" – возмутился новосибирец.

После звонка учительница написала докладную, где отметила, что мужчина в состоянии алкогольно опьянения позвонил ей и нахамил. Представительница родительского комитета стала на защиту учительницы, заявив, что таким способом отец девочки решил свести с ней личные счеты.

В России учительница поставила школьнице оценку на лбу

В России учительница поставила школьнице оценку на лбу

konkurent.in.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе учительница частной школы жестоко избила 8-летнего ребенка.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Россия Новосибирск
Теги
скандал в школе конфликт в школе
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Одичалые...что с них взять.
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
На сколько я знаю, в рашке пятибальная система. То на хрена училке было ставить оценку на лбу девочки? Это ж не еденица, причем постоянная. Что-то здесь не так. При всем моем негативном отношении к ...
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Такая, она Ка-ца-пия без прикрас - тренеры по головам юных хоккеистов клюшкой бьют, учителя - на лбах учеников оценки ставят. Супер.
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