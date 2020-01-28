В России учительница поставила школьнице оценку на лбу: разгорелся скандал

В одной из школ Новосибирска (Россия) учительница поставила ученицы 3-го класса оценку на лбу, потому что она забыла дневник.

Об инциденте рассказал KP.RU отец одноклассницы девочки, пострадавшей от учительницы. Администрация школы слова мужчины отрицает, а в родительском комитете уверены, что так он сводит личные счеты с педагогом, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Дочь мужчины рассказала, что при выставлении оценок за проверочную работу одна из ее одноклассниц призналась, что забыла дневник дома. Учительница поставила оценку "5" на лбу школьницы и расписалась. Девочка убежала в слезах в туалет, чернила удалось отмыть.

"Это было при 20 учениках. Когда я это услышал, на эмоциях позвонил учительнице и поссорился с ней. А если это в следующий раз с моим ребенком повторится?" – возмутился новосибирец.

После звонка учительница написала докладную, где отметила, что мужчина в состоянии алкогольно опьянения позвонил ей и нахамил. Представительница родительского комитета стала на защиту учительницы, заявив, что таким способом отец девочки решил свести с ней личные счеты.

В России учительница поставила школьнице оценку на лбу konkurent.in.ua

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