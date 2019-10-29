В России школьники дважды хотели выбросить одноклассника из окна: момент попал на видео

В поселке Гайны в Пермском крае (Россия) трое подростков дважды пытались выбросить одноклассника из окна школы.

Инцидент произошел 17 октября, однако стало известно о нем сегодня, 29 октября. Мать пострадавшего школьника рассказала, что в первый раз сыну удалось вырваться. Во второй раз вмешался охранник, пишут "Парма-Новости" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Женщина требует, чтобы руководство наказало обидчиков.

"Я сильно испугался. Конечно, я был уверен, что меня не сбросят, но очень боялся, что соскользну. Окно было открыто. Они специально его открыли, когда схватили меня", – рассказал пострадавший школьник.

Директор школы сообщила, что сейчас идет проверка. Отец одного из виновных мальчиков говорит, что дети просто игрались.

"Когда хотят выбросить человека из окна, его выбрасывают. И его бросают вниз головой", – прокомментировал человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кропивницкому школьники жестоко избили третьеклассника.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.