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В России школьники дважды хотели выбросить одноклассника из окна: момент попал на видео

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В поселке Гайны в Пермском крае (Россия) трое подростков дважды пытались выбросить одноклассника из окна школы.

Инцидент произошел 17 октября, однако стало известно о нем сегодня, 29 октября. Мать пострадавшего школьника рассказала, что в первый раз сыну удалось вырваться. Во второй раз вмешался охранник, пишут "Парма-Новости" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Женщина требует, чтобы руководство наказало обидчиков.

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"Я сильно испугался. Конечно, я был уверен, что меня не сбросят, но очень боялся, что соскользну. Окно было открыто. Они специально его открыли, когда схватили меня", – рассказал пострадавший школьник.

Директор школы сообщила, что сейчас идет проверка. Отец одного из виновных мальчиков говорит, что дети просто игрались.

"Когда хотят выбросить человека из окна, его выбрасывают. И его бросают вниз головой", – прокомментировал человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кропивницкому школьники жестоко избили третьеклассника.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина
Теги
конфликт в школе скандал в школе избили подростка Новости России
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