В России школьник устроил драку с учителем: видео попало в сеть

В Белгороде (Россия) в школе №15 учитель информатики Олег Пургин подрался с учеником восьмого класса во время урока.

Над мужчиной часто издевались и в какой-то момент он не выдержал. В школе не знали об инциденте до опубликования видеозаписи в соцсетях, пишут в Telegram-канале "Baza" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ученик, который избил учителя, угрожал также и другим педагогам. Он пугал их, что "те не придут домой".

В России школьник устроил драку с учителем Скриншот

Отмечается, что в учебном заведении назначили проверку. Однако, по предварительной информации, Пургина собирают уволить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье учитель жестоко избил школьника.

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