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В России школьник устроил драку с учителем: видео попало в сеть

6.9т
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В Белгороде (Россия) в школе №15 учитель информатики Олег Пургин подрался с учеником восьмого класса во время урока.

Над мужчиной часто издевались и в какой-то момент он не выдержал. В школе не знали об инциденте до опубликования видеозаписи в соцсетях, пишут в Telegram-канале "Baza" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Ученик, который избил учителя, угрожал также и другим педагогам. Он пугал их, что "те не придут домой".

В России школьник устроил драку с учителем

В России школьник устроил драку с учителем

Скриншот

Отмечается, что в учебном заведении назначили проверку. Однако, по предварительной информации, Пургина собирают уволить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье учитель жестоко избил школьника.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Россия Белгород
Теги
скандал в школе конфликт в школе избили подростка Драка Новости России
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Заеб@ли бездари малолетние ...
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0
1
Гоша Злой
Гоша Злой
и это драка?)
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
мордор...это скрепы давят!
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