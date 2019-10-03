В России школьник пытался зарубить топором одноклассников: все подробности

В одной из школ Владимирской области (Россия) ученик пытался зарубить одноклассников топором из-за травли.

Об инциденте сообщил уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев. По его словам, у юноши не складывались отношения с одноклассниками, он был настроен очень агрессивно, пишут РИА Новости.

Директору школы удалось забрать холодное оружие у подростка, никто не пострадал. Прохорычев отметил, что подросток тяжелый, состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и на школьном учете.

"У него сложные отношения и со сверстниками, и в семье есть вопросы. Мы будем еще говорить, какая работа была проведена психологами", – подчеркнул омбудсмен.

Отмечается, что выясняются все причины и мотивы поступка. В администрации города заверили, что в инциденте будут разбираться с особой тщательностью. Необходимо будет проанализировать и психическое состояние ребенка и условия его жизни.

Школьник пытался зарубить топором одноклассников

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