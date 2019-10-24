В России подвергли цензуре обложку компьютерной игры из-за схожести с иконой

Посетители игровых магазинов России заметили, что обложки Borderlands 3 отличаются в физических и цифровых изданиях игры.

Об этом сообщает Telegram-канал "Двач".

"В русскоязычной версии Borderlands 3 с обложки у Психо убрали правую руку", - говорится в сообщении ресурса.

Отмечается, что в версии игры в РФ у Психа решили убрать правую руку, так как данная обложка якобы напоминает христианскую икону.

На оригинальной и цифровой версии Псих демонстрирует цифру три, что, как утверждают некоторые пользователи, может напоминать религиозный жест.

Также посетители уверяют, что логотип за головой персонажа может напоминать нимб.

Обложки данной игры в интернет-магазинах не изменились.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!