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В России подвергли цензуре обложку компьютерной игры из-за схожести с иконой

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Посетители игровых магазинов России заметили, что обложки Borderlands 3 отличаются в физических и цифровых изданиях игры.

Об этом сообщает Telegram-канал "Двач".

"В русскоязычной версии Borderlands 3 с обложки у Психо убрали правую руку", - говорится в сообщении ресурса.

В России подвергли цензуре обложку компьютерной игры из-за схожести с иконой

Отмечается, что в версии игры в РФ у Психа решили убрать правую руку, так как данная обложка якобы напоминает христианскую икону.

В России подвергли цензуре обложку компьютерной игры из-за схожести с иконой

На оригинальной и цифровой версии Псих демонстрирует цифру три, что, как утверждают некоторые пользователи, может напоминать религиозный жест.

В России подвергли цензуре обложку компьютерной игры из-за схожести с иконой

Также посетители уверяют, что логотип за головой персонажа может напоминать нимб.

Обложки данной игры в интернет-магазинах не изменились.

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