Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

В России из-за поборов в школе будут увольнять директоров

596 Читать материал на украинском

Глава Пензенской области (Российская Федерация) Иван Белозерцев предложил увольнять директоров учебных заведений за поборы в школе.

Об этом он заявил на оперативном совещании. Билозерцева интересовало, как решается проблема сборов денег на нужды школы с родителей, пишет "Мел".

В региональном министерстве образования признались, что жалобы на администрацию некоторых учебных заведений есть.

Новости
''Я такого не хочу брать'': в Киеве учительница унизила ребенка из-за поборов

"По каждому сигналу выезжайте и расследуйте. Ведь начинают требовать из малообеспеченной семьи 100 рублей. Это позор! Я дал поручение, чтобы не требовали деньги. Есть родители предприниматели-бизнесмены, они сами могут помочь, но это их дело. Но есть малообеспеченные семьи, с них требуют, вытягивают", – отметил Белозерцев.

По его словам, каждую жалобу нужно тщательно проверять. Если поборы в школе подтверждаются, то директор освобождает место.

Поборы в школе

Поборы в школе

точка доступа

Как сообщал OBOZREVATEL, Черкасской матери выставили ультиматум из-за поборов в детском саду.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Школа
Место
Россия
Теги
Новости России школа поборы в школе
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы