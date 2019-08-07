В России из-за поборов в школе будут увольнять директоров

Глава Пензенской области (Российская Федерация) Иван Белозерцев предложил увольнять директоров учебных заведений за поборы в школе.

Об этом он заявил на оперативном совещании. Билозерцева интересовало, как решается проблема сборов денег на нужды школы с родителей, пишет "Мел".

В региональном министерстве образования признались, что жалобы на администрацию некоторых учебных заведений есть.

"По каждому сигналу выезжайте и расследуйте. Ведь начинают требовать из малообеспеченной семьи 100 рублей. Это позор! Я дал поручение, чтобы не требовали деньги. Есть родители предприниматели-бизнесмены, они сами могут помочь, но это их дело. Но есть малообеспеченные семьи, с них требуют, вытягивают", – отметил Белозерцев.

По его словам, каждую жалобу нужно тщательно проверять. Если поборы в школе подтверждаются, то директор освобождает место.

Поборы в школе точка доступа

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