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В России детей отправили в школу при 50° мороза

1.2т
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В школе города Верхоянск, что в Якутии (Россия), из-за мороза ниже 50 градусов занятия для учеников 1-7 классов отменили, а старшеклассников продолжают отправлять на уроки.

Муниципальная власть самостоятельно принимает решение, при какой температуре освобождать детей от занятий, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на РИА Новости.

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Недавно был утвержден регламент, согласно которому при 45-градусном морозе учеников 1-5 классов освобождать от уроков, в -48 – могут отдыхать дети до восьмого класса, а в -50 – школа закрывается для всех.

"Всего в школе учатся 207 детей. В этом году резко похолодало. С первого по одиннадцатый классы у нас не учатся при -55. Сегодня в Верхоянске 51 градус мороза, ветрено", – рассказала директор школы Галина Дабанова.

Следует отметить, что Верхоянск – одно из самых холодных мест на Земле и самый холодный город в мире.

В России детей отправили в школу при 50 ° мороза

В России детей отправили в школу при 50 ° мороза

взгляд

Как сообщал OBOZREVATEL, в России во время урока внезапно умер школьник.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Россия
Теги
конфликт в школе Новости России школа
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Д*билы с обоза, что сказать-то хотели?
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
В школе тепло, не то, что у вас во Львове ...
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
И при более низкой температуре ходили, что в этом такого?)
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