В школе города Верхоянск, что в Якутии (Россия), из-за мороза ниже 50 градусов занятия для учеников 1-7 классов отменили, а старшеклассников продолжают отправлять на уроки.

Муниципальная власть самостоятельно принимает решение, при какой температуре освобождать детей от занятий, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на РИА Новости.

Недавно был утвержден регламент, согласно которому при 45-градусном морозе учеников 1-5 классов освобождать от уроков, в -48 – могут отдыхать дети до восьмого класса, а в -50 – школа закрывается для всех.

"Всего в школе учатся 207 детей. В этом году резко похолодало. С первого по одиннадцатый классы у нас не учатся при -55. Сегодня в Верхоянске 51 градус мороза, ветрено", – рассказала директор школы Галина Дабанова.

Следует отметить, что Верхоянск – одно из самых холодных мест на Земле и самый холодный город в мире.

В России детей отправили в школу при 50 ° мороза взгляд

Как сообщал OBOZREVATEL, в России во время урока внезапно умер школьник.

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