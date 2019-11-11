В Ривне студенты установили интересный рекорд: видео

Студенты Ривненского государственного гуманитарного университета попали в Книгу рекордов Украины, читая двое суток подряд "Повесть временных лет".

В течение 48 часов без перерывов на отдых и сон 50 студентов по очереди читали летопись. Начали 9 ноября в 12:00, а закончили сегодня, 11 ноября, в 12:00, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на ЧаРівне (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Ривне студенты установили интересный рекорд Волшебный

Официальное название рекорда "Непрерывное поочередное чтение прозаического литературного произведения "Повесть временных лет". Летопись перечитано 14 раз.

Также отмечается, что в Facebook-группе факультета украинской филологии РГГУ продолжалась непрерывная онлайн-трансляция чтения.

Как говорится в сюжете ТСН, студенты переживали, чтобы не выключили свет и интернет. Ведь судьи наблюдали за ними в онлайн-режиме. Также возникали трудности со студентами, которые не приходили вовремя.

Участники установления рекорда добавили, что останавливаться не собираются. Поэтому уже думают, какое произведение следующим будут непрерывно читать, чтобы установить еще один рекорд.

В Ривне студенты установили интересный рекорд Волшебный

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, когда и как будут отмечать День студента.

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