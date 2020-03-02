В Ривне школьника второй раз за неделю поймали на краже маршрутки

В Ривне 16-летний школьник, житель села Малый Алексин, похитил маршрутку №66, чтобы покататься по городу.

Подросток недавно уже похищал другую маршрутку. Пассажиры даже ни о чем не догадывались. Они зашли в автобус и передали деньги за проезд, сообщили в полиции Ривненской области.

"В вечернее время суток, первого марта, 16-летний житель села Малый Алексин зашел на территорию остановки по улице Курчатова областного центра. Нажав аварийное открывание дверей, проник в маршрутку, где нашел ключи под солнцезащитным козырьком", – говорится в сообщении.

"Нового" водителя автобуса заметил на АЗС на улице Млиновской 20-летний мужчина, который сразу сообщил в полицию. Впоследствии его задержали. При этом подросток был трезв.

По факту незаконного завладения транспортного средства, совершенного повторно, следователи Ривненского отдела полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

В Ривне 16-летний школьник, житель села Малый Алексин, похитил маршрутку Патрульная полиция Ривне

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее девятилетний мальчик из города Могилев (Беларусь) похитил машину у своего отца, чтобы поехать на уроки в школу.

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