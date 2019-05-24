"В последний путь": в российской школе случился жуткий курьез

Во Владивостоке во время выпускного городской голова попал в жуткий конфуз, отправив молодежь своего города "в последний путь".

Местные издания опубликовали на YouTube видео с места событий.

Отмечается, что мэр Олег Гуменюк выступил в техническом лицее Владивостока с речью перед выпускниками, и в целом его слова признали очень двусмысленными.

Олег Гуменюк

Например, он призвал молодых людей не совершать тех же ошибок, которые якобы совершали их родители.

Кроме того, мужчина пригласил всех на выпускной всех школ города на стадион.

"Проводим вас в последний путь в жизни", - заявил Гуменюк, в довольно радостной манере высказав фразу, традиционно применяющуюся в контексте похорон.

На выпускных, как известно, просто желают удачи во взрослой жизни, потому этот день выпускники технического лицея, вероятно, запомнят очень надолго.

Смотрите на видео, как это было:

"Оговорка по Фрейду", "Сказочный долбо*бизм", "Придурок", " Очень сильный патриот с виллами в Америке. Ему надо полгода проводить там, для поддержания визы и дальнейшего получения гражданства Америки", "Правильно сказал, с ху*лом расея вымрет", - прокомментировали инцидент в сети.

Напомним, ранее в России произошел школьный скандал, когда ввели разные проходные баллы для поступления для мальчиков и девочек, поскольку именно "мальчишки страной управляют".

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