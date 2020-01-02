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"Переписали так переписали!" В новогодней речи Зеленского нашли плагиат из школьной программы

8.8т
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В новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского есть плагиат на статью классика украинской литературы Уласа Самчука "Нарід чи чернь?".

На этот нюанс обратила внимание филолог, учитель украинского языка и литературы Юлия Йонец. По ее словам, спичрайтеры главы государства существенно поработали, чтобы переписать ключевой посыл этого произведения из школьной программы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

"Пока ждешь бой курантов, одним ухом слушаешь. О языке, улицах и богах... О чтении, паспортах и Шевченко... Слушаешь, а он, филологический мозг, работает и не может понять: где это я уже слышал и что не так ? А потом бамммццц! Была когда-то в программе литературы 11 класса статья Уласа Самчука. "Нарід чи чернь?". Небольшая такая, 1941 года. Тоже о богах, улицах и чтении. О "кто я", человеческом достоинстве и национальном сознании", – провела параллель филолог.

Она отметила, что не знает, кто писал речь Зеленскому, однако не имеет сомнений, что автор этого обращения однозначно читал Самчука.

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"Уважение. Круто с первоисточником поработали. Переписали так переписали! Творчески. Особенно задело о "какая разница". Красиво переиначили", – возмутилась Йонец.

В подтверждение своих слов она опубликовала отрывок из упомянутой статьи Самчука, которая перекликается с новогодним спичем Зеленского.

Ниже приводим текст цитаты классика.

"Поэтому – не все равно, кто как говорит, каким богам молится, какие книги читает. Не все равно, какими именами названы улицы наших городов, не все равно, доминирующим является для нас Шевченко или Пушкин. Не все равно, как это часто приходится слышать, кого мы учим в школе, не все равно, какое наше отношение к русской литературе. Нет! Это не все равно... А когда все равно, то это значит, что все равно для вас, кто мы сами! Это значит, что мы не народ, не какая-то общая историческая сборная сила, а невнятная толпа, серая масса, вечно униженная без всяких идеалов чернь".

Как сообщал OBOZREVATEL, в новогоднем обращении к народу Зеленский 30 раз употребил различные термины в мужском роде, в то время как женщина была упомянута только раз и то в роли домохозяйки. За это его упрекнули в сексизме.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
НУ НЕЧЕМ ПЕТЬКИНЫМ ХОЛУЯМ НАГАДИТЬ ЗЕ! Уже стали откровенную xню копать!)))
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Сначала чудил по чужому сценарию, теперь пытается "кукоблудить", опять же по чужому сценарию, а лапти по чьему сценарию двинет?
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