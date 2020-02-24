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В мультфильме Pixar "Вперёд" появился первый ЛГБТ-персонаж. Фото

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В новом анимационном фильме "Вперёд" студии Pixar компании Disney появился первый официальный персонаж-лесбиянка – ее назвали Офицер Спектр.

Мультфильм выйдет в прокат 6 марта во США, а в Украине – 5 марта, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на издание NBC Today (чтобы посмотреть трейлер, доскролльте до конца страницы).

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По сюжету мама дает братьям волшебный посох, который им завещал отец перед своим исчезновением. С помощью палки парни смогут вернуть своего отца на одни сутки.

Офицер Спектр из фильма "Вперед"

Офицер Спектр из фильма "Вперед"

today.com

Персонаж-лесбиянка будет фигурировать в одной из сцен фильма, когда братья направляться к волшебным горам. Она – циклоп-полицейский, которую озвучит актриса Лина Вейт.

Следует отметить, что в 2020 году Disney выпустит фильм "Вечные", в котором актеры Хаазе Слейман и Брайан Тайри Генри сыграют супругов-геев с ребенком.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный советский мультфильм "Ну, погоди!" оказался опасным.

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Автор
Оксана Воля
Теги
ЛГБТ Disney мультфильмы
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