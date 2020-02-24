В мультфильме Pixar "Вперёд" появился первый ЛГБТ-персонаж. Фото

В новом анимационном фильме "Вперёд" студии Pixar компании Disney появился первый официальный персонаж-лесбиянка – ее назвали Офицер Спектр.

Мультфильм выйдет в прокат 6 марта во США, а в Украине – 5 марта, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на издание NBC Today (чтобы посмотреть трейлер, доскролльте до конца страницы).

По сюжету мама дает братьям волшебный посох, который им завещал отец перед своим исчезновением. С помощью палки парни смогут вернуть своего отца на одни сутки.

Офицер Спектр из фильма "Вперед" today.com

Персонаж-лесбиянка будет фигурировать в одной из сцен фильма, когда братья направляться к волшебным горам. Она – циклоп-полицейский, которую озвучит актриса Лина Вейт.

Следует отметить, что в 2020 году Disney выпустит фильм "Вечные", в котором актеры Хаазе Слейман и Брайан Тайри Генри сыграют супругов-геев с ребенком.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный советский мультфильм "Ну, погоди!" оказался опасным.

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