В Москве школьник покончил с собой перед линейкой: что случилось

В московском административном округе Зеленоград (Россия) 14-летний школьник покончил с собой перед праздничной линейкой на День знаний.
Тело восьмиклассника было обнаружено сразу после начала первого учебного дня в районе Силино, в лесополосе, пишет "Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Восьмиклассник утром пошел в школу, но по дороге, в лесополосе, покончил с собой. Признаков насилия на теле при первом осмотре не обнаружено, с места происшествия изъято собачий поводок", – говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по ст. 110 ( "Доведение до самоубийства") УК России.
Личность погибшего установлена по дневнику и тетрадями в портфеле, обнаруженном рядом с погибшим. Смерть наступила примерно в 08:00, до начала линейки. Погибшего обнаружили случайные прохожие.
По словам родных и педагогов, никаких предпосылок к трагедии раньше они не замечали.
школьник
Вільне Радіо
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