Для студентов высших учебных заведений учебный год завершится вовремя – 1 июля, а зачетно-экзаменационные сессии университеты смогут провести дистанционно.

Об этом сообщила в.и.о. министра образования Любомира Мандзий на Facebook-странице МОН во время онлайн-трансляции (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В МОН сообщили, когда завершится учебный год для студентов коррупция Инфо

"Вузы хорошо организуют дистанционную форму обучения. Однако точно утверждаем, что дистанционно не будет проведено единый государственный квалификационный экзамен и аттестации лиц, получающих степень доктора философии, наук или искусств", – объяснила Мандзий.

В случае, если есть аудиторные работы, которые студенты не могут выполнить дистанционно, то их обязательно перенесут на учебный год 2020-2021.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменят ДПА, а ВНО – отсрочат. Учебный год для школьников, кроме выпускников, завершится 1 июля.

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